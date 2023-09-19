Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın' çağrısı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanı’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bu tarihi konuşması için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“BM 78. Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs meselesinin 60. yıl dönümünde önemli mesaj vererek uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanı’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bu tarihi konuşması için çok teşekkür ederim.”