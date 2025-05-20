Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, telefon görüşmesinde Galatasaray Futbol Takımının, Türkiye Süper Liginde ve Türkiye Kupası’nda Şampiyon olmasından dolayı kulüp başkanı Dursun Özbek’i, yönetim kurulunu ve taraftarları tebrik etti.

Tatar görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Spor Kulübü’nün 2024–2025 sezonunda göstermiş olduğu üstün performansla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmasından dolayı sizi, teknik heyetinizi, futbolcularınızı ve camianızın tüm mensuplarını en içten dileklerimle kutluyorum.

Sahada gösterilen mücadele ve centilmenliğin yanı sıra, kulübünüzün sportif başarısı, gençlerimize ilham kaynağı olmaktadır.

Galatasaray camiasına selamlarımı ve başarı dileklerimi iletiyor, önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası arenalarda aynı başarıyı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum.”