3 Kasım – 12 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında, Türkiye’den gelen uzman ekipler KIB-TEK personeline elektrik sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile saha uygulamalarını kapsayan yoğun bir eğitim verdi. Gerçekleşen eğitimlerin ardından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Merkezinde düzenlenen törende, eğitime katılan çalışanlara sertifikaları takdim edildi.

Yıllar sonra hayata geçirilen bu kapsamlı eğitim programının ardından, KIB-TEK ve TEDAŞ yetkilileri eğitim alanında sürekliliğin sağlanması amacıyla protokol çalışmalarına başlandığını duyurdu.

KIB-TEK VE TEDAŞ İŞBİRLİĞİ

İki günlük ziyaret programı kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sami Yapıcı, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan, TEDAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Atilla Kaya ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetkilileri ile bir araya gelerek, eğitim alanında işbirliklerinin geliştirilmesi ve bir protokol ile eğitimde sürekliliğin sağlanması adına görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) hakkında TEDAŞ yetkililerine, kurumun ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi, teknolojik anlamda gelişim adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından sahada incelemelerde bulunan yetkililer, KIB-TEK çalışanları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KIB-TEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL UZUN: “SARSILMAZ GÖNÜL BİRLİĞİMİZ SAYESİNDE İŞBİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEKTİR”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, kurumun tüm teknik bilgi ve personel geliştirme süreçlerinde en büyük desteği Türkiye’den aldıklarını vurgulayarak, “Kendi adıma ve Yönetim Kurulu üyeleri adına sizleri aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bu tür işbirliklerinin devamı için çalışmalarımız sürecek. Sizlerle olan sarsılmaz gönül birliğimiz sayesinde işbirliklerimiz devam edecektir ve aramızdaki bağlar perçinlenecektir. Sizi KKTC’de misafir etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz”

KIB-TEK GENEL MÜDÜRÜ DALMAN AYDIN: “SÜREKLİ EĞİTİM BİRİMİ İÇİN PROTOKOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kurumun gelişen yapısına dikkat çekerek eğitimin önemini vurguladı. Aydın, “KIB-TEK’in kurum içi eğitim alanında geçmişte yaşanan süreçlere de değinerek, uzun yıllardır bu kadar kapsamlı eğitim yapılmadığını söyledi. Aydın, “Personelimizin kendini geliştirmesi ve profesyonel eğitim alması, kuruma ve ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. KIB-TEK büyüyen, kapasitesi artan bir yapıya dönüşmüştür. İş güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle TEDAŞ ile ortak bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu işbirliğini sürekli bir eğitim birimine dönüştürmek için protokol yapılması konusunda gereken çalışmaları başlattık” diye konuştu.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SAMİ YAPICI: “GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM SÜRECİNİN BAŞLANGICI”

TEDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sami Yapıcı, Kasım ayı başında başlayan ve sertifika töreniyle taçlandırılan bu sürecin ise işbirliğini daha ileri bir noktaya taşıdığını vurguladı.

Verilen sertifikaların bir eğitimin sona erdiğini değil, KKTC’de kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir bilgi sürecinin başlangıcını temsil ettiğini belirtti.