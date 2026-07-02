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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmesinde, başta Kıbrıs Sorunu olmak üzere güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Meral Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'a çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bugün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.

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