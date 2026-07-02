Mahkemede olguları aktaran polis memuru Azra Mutlu, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otobüs şirketine ait ofiste, bir şahsa ait çanta ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 1.300 TL nakit para ile iki adet cep telefonunun kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından alınıp çalındığını söyledi.

Polis, şikâyetin aynı gün yapıldığını, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu zanlının tespit edilerek aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında N.T.L.'nin Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.