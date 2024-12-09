CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, çok uzun yıllar müzik alanında öğrenci yetiştirdiğini belirterek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını’nın arzu edilen bir kadroya ulaşamadığını söyledi.

“Bir sanatçı kolay yetişmiyor. Zamanın büyük bir kısmını özveriyle geçiriyor.” diyen Çolakoğlu, eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını’nın bu yıl sezon açılışını yapamadığını belirten Çolakoğlu, sanatla kültürle gelişmeyen bir toplumun gelişememiş bir toplum olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 26-27 kişilik kadrodan 19 kişilik kadroya düştü.” diyen Çolakoğlu, gerçekten müziğin ruhun gıdası olduğunu belirtti.

Çolakoğlu, sanatçıların, önlerinde saygıyla eğilinmesi gereken insanlar olduğunun altını çizdi.

19 kişilik kadronun az olduğunu ifade eden Çolakoğlu, bu kadroların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanatçıların motivasyonunun kalmadığını kaydeden Çolakoğlu, “Her biri aynı zamanda verdikleri konserlerle bir fahri sanat elçisi olarak da çalışan, hem bizim müzisyenlerimiz, sanatçılarımız hem de buraya gelen sanatçılar bu şekilde çalışırken dünyaya açılan en önemli pencerelerimizden biri haline gelmişken bu işi bitirmeyelim.” diye konuştu.

- Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin en önemli bütçelerden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerden kopmadığını kaydeden Hasipoğlu, “Birçok kez Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti, olağanüstü durumlarda hep hazır oldu.” dedi.

“Rum tarafının bu adanın yönetimini ve zenginliğini bizimle paylaşmaya hazır değildir.” diyen Hasipoğlu, 20 yıldır devam eden Güvenlik Konseyi kararlarının bulunduğunu kaydetti.

“Neden egemen eşitlik ısrarında devam ediyoruz?” şeklinde konuşan Hasipoğlu, süreçle ilgili konuştu.

Hasipoğlu, “Bu zihniyet değişmedi. Adanın zenginliğini bizimle paylaşmaya niyetlerinin olmadığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

KKTC’de izolasyonların ve ambargoların kalkması için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydeden Hasipoğlu, “Güvenlik Konseyi kararları, Allah’ın kelamı değildir.” dedi.

“Kıbrıslı Rumların herhangi bir şeyi bizimle paylaşma niyetleri yoktur.” diyen Hasipoğlu, Rum Yönetimi’ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs meselesinin kapsamlı müzakereler bağlamında nasıl çözüleceği noktasında fikir ayrılıklarının olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Zihniyetleri, bizimle paylaşmak değildir. Rum tarafı, bizi azınlık olarak görmektedir.” diye konuştu.

Oğuzhan Hasipoğlu, yıllarca federasyonun görüşüldüğünü ifade ederek ancak bir sonuca varılamadığını söyledi.

Sürecin tüketildiğini kaydeden Hasipoğlu, Rum tarafının samimi olmadığını dile getirdi.

Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu düşündüğünü kaydeden Hasipoğlu, Rum tarafının rol kapmaya çalıştığını ifade etti.

Hasipoğlu, "Rum tarafı bizi atlayıp Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmeye çalışıyor öyle bir görüntü vermeye çalışıyor.” şeklinde konuştu. Hasipoğlu, Rum tarafının kendilerine bir pozisyon yaratma çabasında olduğunu da söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da Cumhurbaşkanlığı bütçesi rakamları üzerine konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maliye Bakanlığı dönemine de değinen Barçın, bazı eleştirilerde bulundu.

Yurt dışı geçici görev yollukları rakamlarına değinen Barçın, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı yurt dışı ziyaretlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin yüzde 85 arttırıldığını ifade eden Barçın, artış konusunda bazı sorular yönelterek, “Var mı bunun hesabını verecek biri?” diye sordu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı. Ardından 574 milyon 345 bin TL'lik Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşülmesine geçildi.