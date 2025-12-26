KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Yeni Yıl Konseri”, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan konseri izlemek isteyen sanatseverler salonu doldurdu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Yeni Yıl Konseri”ni izleyenler arasında yer aldı.

Orkestra şefliğini Ali Hoca’nın üstlendiği ve özel bir programla sahnelenen Yeni Yıl Konseri’ne, toplumun her kesiminden yurttaşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nden ve ülkemizden siyasetçiler de katıldı.

Yeni Yıl Konseri, izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, performanslar salondan alkış aldı.