Dernek Başkanı Hayriye Tokyay, sanat anlamında ilk kez böyle bir yarışma düzenlediklerini ve bu yarışmaya Şiir yazma tecrübesi yaşamak isteyen, ülkede yaşayan tüm KKTC vatandaşı halkımızın başvuru yapabileceği bilgisini verdi.

Yarışmaya başvuran tüm katılımcıların yazmış olduğu şiirleri bir şiir kitabı oluşturarak taçlandırmak istediklerini belirten Başkan, "Kadın" temalı şiirleri katılımcıların isimleriyle kitapta yer alacağını belirtti.

Dernek tüm katılımcılara birer katılım belgesi yanında dereceye giren ilk üç katılımcıya sürpriz hediye takdimi yapılacağı bilgisini belirtti.

Yarışma jüri üyeleri şöyle:

●Şirin Zaferyıldızı

● Arif Albayrak

● Dolgun Dalgıçoğlu