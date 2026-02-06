Oyuncu Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Son olarak “Yankı” dizisinde rol alan Nevin Efe’nin ölümünü menajeri Ayça Irgan duyurdu. Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efe için duygusal ifadeler kullandı.

Irgan paylaşımında, “Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı” ifadelerine yer verdi.

Nevin Efe ile geçirilen anların en kıymetli hatıralar arasında yer aldığını belirten Irgan, “Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın ve inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Sevenlerine, ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Sanatçının cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.