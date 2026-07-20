Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde Barış Harekatı'nın 52. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’den katılan konuklar arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları yer aldı. Resepsiyona ayrıca SoloTürk ekibi ile Türkiye ve Azerbaycan’dan heyetler katıldı.

Resepsiyonda misafirlerin karşılanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman burada yaptığı kısa konuşmada, davetlilere Cumhurbaşkanlığı’na "hoş geldiniz" diyerek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında tutulmaya çalışılmasına rağmen dünya çapında başarılara imza atan sanatçılara sahip olunduğunu ifade ederek, gecede sahne alacak opera sanatçılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konser verdi. Konserde bariton Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre, piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde eserler seslendirdi.