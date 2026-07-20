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Arıklı ayrıca, vatandaşlara telefonların 5G'yi otomatik olarak kullanmadığını hatırlatarak, hizmetten yararlanabilmek için cihaz ayarlarından 5G seçeneğinin etkinleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü binası törenle hizmete girdi

15 Kasım'da adanın tamamında 5G hizmetine geçilmesini hedeflediklerini ifade eden Arıklı, "Eminim ki 15 Kasım'da adanın tümünde 5G'ye geçip çağdaş ülkeleri yakalayacağız." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arıklı, test uygulamasının "mükemmel sonuç" verdiğini belirterek, Turkcell ile Telsim'e teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı , tören alanında gerçekleştirilen 5G test uygulamasının başarılı sonuç verdiğini duyurdu.

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