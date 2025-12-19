Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi toplantılarının rutin olarak yapılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugünkü toplantıda son gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’de başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.