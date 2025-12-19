Haber: Bahar SANCAR

KKTC'de son dönemde artan organize suç olaylarına karşı kapsamlı tedbirler devreye alınıyor. Girne Limanı'na X-ray cihazı kuruldu, termal kameralar geliyor, girişlerde yüz tanıma sistemi kısa sürede aktif olacak. Gündem Kıbrıs vatandaşlara bu yaşanan gelişmeyi nasıl değerlendirdiklerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, yapılan girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, güvenlik açısından önemli ve olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar, ülkeye her isteyenin elini kolunu sallayarak girememesi gerektiğini de söyleyerek, ülkeye giriş koşullarının da zorlaştırılması gerektiğini kaydetti. Vatandaşlar, sadece limanlarda değil, hem kara giriş kapılarında, hem de sınırlarda denetimlerin daha aktif yapılmasının güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

Ersen Nur: Polisin bu noktada daha etkin olması gerekiyor

Ersen Nur isimli vatandaş, “Adam Mağusa Limanından giriyor, Girne Limanından çıkıyor. Polisin bu noktada daha etkin olması gerekiyor. Burada her mafyanın bir adamı var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Umarım etkili olur” dedi.

İlhan Bayandursun: Çoktan bu uygulamaların hayata geçmesi gerekirdi

İlhan Bayandursun isimli vatandaş, Girne Limanı’nda devreye girecek güvenlik önlemlerinin çoktan yapılması gerektiğini söyledi. “Limanlar ilk giriş yeridir. Yüz tanıma, x-ray ve detaylı güvenlik önlemlerinin hayata geçmesi önemlidir. Çoktan bu uygulamaların hayata geçmesi gerekirdi. Bence halkın güvenliği için büyük şehirlerde bekçi sistemine geçilmesi lazım. Güvenlik güçleri bir şikâyet üzerine olay yerine gidiyor. Ama bir bekçi kadrosu olduğunda daha etkili sükûnetin sağlanacağına eminim” diye konuştu.

Hasan Çavuş: Cürümleri önleme için bu girişimler çok daha önceden yapılmalıydı

Hasan Çavuş isimli vatandaş, “Bu iyi bir çalışmadır. Çok daha önceden bunların yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki ülkemizde son dönemlerde organize suçlar ciddi derecede artmıştır. Cürümleri önleme için bu girişimler çok daha önceden yapılmalıydı. Ben etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Veli Kucak: Keşke yıllar evvel yapılsaydı. Denetim şarttır

Veli Kucak, “Geç kalınmış bir karardır. Keşke yıllar evvel yapılsaydı. Denetim şarttır. Yaşanan olaylarda hepimizin canı yanıyor, hepimiz utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülten Şahin: Daha güvende olacağımızı düşünüyorum

Gülten Şahin, “Limanda bu uygulamaların hayata geçmesi iyi bir gelişmedir. Uyuşturucuyla alakalı da trafikte testler başladı. Sınırlarda da bu uygulamaların başlaması çok iyi oldu. Daha güvende olacağımızı düşünüyorum ve gençlerimizi de bu sayede koruyabileceğiz” diye konuştu.

Hüseyin Tavukçu: Ülkeye gelen kaçak kişilerin önlenmesinde de etkili bir yöntem olacak

Hüseyin Tavukçu, “Bence iyi bir şey düşünmüşler. Elini kolunu sallayarak geliyorlar ülkeye ve bu ülkede hırsızlık yapıyorlar, cinayet işliyorlar. Bunlar için önlem alınması güzel bir şeydir. Bu sayede ülkeye gelen kaçak kişilerin önlenmesinde de etkili bir yöntem olacağını düşünüyorum” dedi.

Ahmet Zırhlıoğlu: Bu uygulamalar ülke güvenliği ve bizim huzurumuz için gereklidir

Ahmet Zırhlıoğlu, “Bu yöntemlerin etkili olması gerekir. Biz vatandaşlar olarak olumlu karşıladık. Polis huzur operasyonlarına da başladı. Bunun da çoktan yapılması gerekirdi. Bu uygulamalar ülke güvenliği ve bizim huzurumuz için gereklidir” dedi.

Tunç Sesseçer: Diğer limanlarda da bu güvenlik uygulamaların hepsinin hayata geçmesi gerekir

Tunç Sesseçer, “Dışarıdan göçler çok fazla olmaya başladı. Bu hayata geçecek uygulama güvenlik açısından iyi oldu. Diğer limanlarda da bu güvenlik uygulamaların hepsinin hayata geçmesi gerekir. Yüz tanıma sistemi olduğunda suçlular gelemeyecek ve daha güvenli bir ülke olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Çağakanlı: Kaçakların ve suçluların ülkeye girememesinde etkili olacaktır

Mustafa Çağakanlı, “İyi bir gelişmedir. İnşallah iyi olur. Kaçakların ve suçluların ülkeye girememesinde etkili olacaktır. Ama eğer orada çalışanlar rüşvet almaz ve doğru dürüst iş yaparlarsa olur. Uçak alanında mühür vurulmadan kaç insan geçti? Bunları da gördük, bunları da biliyoruz” diyerek eleştiride bulundu.

İbrahim Karabulut: Kaçak girişlerin ve suç aletlerinin engellenmesi için önemli bir gelişmedir

İbrahim Karabulut, “Çok güzle ve iyi olur. Kıbrıs’a ilk geldiğimde kapıyı kilitlemek nedir bilmezdim. Şimdi çelik kapı aldık ve çifte kilitliyoruz. Sorumsuzca insanlar sağdan soldan geliyor. Kaçak girişlerin ve suç aletlerinin engellenmesi için önemli bir gelişmedir. Ülkeye öğrenci diye gelen suç çetelerine de karşı önlem alınması gerekiyor. Kıbrıs’ın refahının sağlanması için bunlar yapılmalı” dedi.

Mahmut Güzel: Bu hepimizin güvenliği içindir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz

Mahmut Güzel isimli vatandaş ise, “Adam öldürme, hırsızlık gibi olaylar ne yazık ki çoğaldı. Bizim de çocuklarımız var. Bu sistemin kurulması ülke güvenliği açısından çok önemlidir. Geç bile kalınmıştır bu sistemlerin hayata geçmesi konusunda. Bu hepimizin güvenliği içindir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Suçluların ve suç aletlerinin ülkeye girişinde etkisi olur mu bilmem ama sınırlardan geçtiğini düşünüyorum. Sınırlarda kontrolün ve denetimin artırılması gerekir” dedi.

Bayram Enver: Bu önlemler ülkedeki suç olaylarının azalmasında etkili olur

Bayram Enver, “Bu önlemler ülkedeki suç olaylarının azalmasında etkili olur diye düşünüyorum. Ülkede organize suç olayları arttı. Tetikçiler yakalanıyor. Devletin ve polisin daha etkin tedbirler alması gerekir. Biz de dış ülkelere gittik ama hiçbir ülkeye elimizi kolumuzu sallayarak giremedik. Girişte nereye geldin, ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, kaç paran var diye soruyorlar. 5 kuruşsuz adaya geliyorlar. Parası olmayan adam da hırsızlık yapar. O yüzden girişlerde daha iyi tedbirler alınmalı” diye konuştu.

Dinçer Dayanç: Kamera ile yüz tanıma sistemi suçluların tespitinde gayet iyi olur

Dinçer Dayanç, “Ülkedeki suçların azalmasında bu tedbirlerin etkisi olacaktır. Kamera ile yüz tanıma sistemi suçluların tespitinde gayet iyi olur. Suçlu değilse sorun yok, ülkeye girsin” dedi.

Turgay Balık: Eğer ciddi anlamda bu tedbirler hayata geçecekse gayet güzel bir şeydir

Turgay Balık, “Gerçekten bu güvenlik tedbirleri hayata geçecekse çok iyidir ama göstermelik yapılacaksa bir problem var demektir. Hali hazırdaki mevcut güvenlik sistemi yeterli değildir. Memleketin hali ortada. Her gün suç örgütleri burada cirit atıyor ülkemizde. Suç oranları her gün artış gösteriyor. Önemli olan ciddi tedbirlerin getirilmesidir. Eğer ciddi anlamda bu tedbirler hayata geçecekse gayet güzel bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Fezile Savaşır: Bu güvenlik uygulamalarının etkili ve iyi olacağını düşünüyorum

Fezile Savaşır, “Ülkeye girişlerin de sıkıca denetlenmesi gerekir. Yeteri kadar suçlu bu memleketin içine dolmuştur. Umarım onların hepsi yakalanır ve gönderilir. Ülkeye girecek olanlar da bu güvenlik yöntemlerinin hayata geçmesiyle tespit edilerek engellenir. Bu güvenlik uygulamalarının etkili ve iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.