14-18 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu’nun (IPHRC) “Gençliğin Gelişimi: İnsan Hakları Perspektifinden Fırsatlar ve Zorluklar” başlığı altındaki 26. Olağan Oturumunda KKTC, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Ayşen Volkan İnanıroğlu tarafından temsil edildi.



Üçüncü Sekreter Begüm Tuncalı’nın da katıldığı 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen toplantının açılış oturumunda bir konuşma yapan İnanıroğlu, KKTC'de temel insan hakları ve hukukun üstünlüğünün uluslararası standartlara uygun şekilde korunduğunu belirterek, gençliğin korunmasının KKTC Anayasası'nın 60. maddesinde yer aldığını ve bunun insan haklarının temel bir parçası olduğunu kaydetti.

Tüm bunlara rağmen, Kıbrıs Türklerinin 60 yılı aşkın bir süredir, Kıbrıs Rum tarafının kışkırtmasıyla uluslararası toplum tarafından uygulanan ambargo ve izolasyon atında yaşamaya mahkûm bırakıldığını vurgulayan İnanıroğlu, bunun özellikle gençler için büyük bir engel teşkil ettiğini ve Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası kültürel, sportif, eğitimsel ve sosyal etkinliklere katılmalarının engellendiğini söyledi. İnanıroğlu, İİT üye devletleri tarafından atılacak somut adımların, Kıbrıslı Türk gençlere yönelik yıllardır devam eden adaletsizliğin giderilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İnanıroğlu konuşmasında adada iki devletin var olduğu ve bu iki devletin egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğu gerçeğini uluslararası toplumun artık kabul etmesi gerektiğini de vurguladı. Müdür/Temsilci İnanıroğlu’na toplantıda İkinci Sekreter Begüm Tuncalı eşlik etti.