Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görevlendirilecek bir üye için başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 67/2005 sayılı Anayasanın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca, Taşınmaz Mal Komisyonu’na atanacak bir üye için aday önerecek. Söz konusu yasa gereği Cumhurbaşkanı, Yüksek Adliye Kurulu tarafından yapılacak atama için seçilecek aday sayısının iki katı kadar ismi Yüksek Adliye Kurulu’na sunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, gerekli nitelikleri taşıyan adayların başvurularını en geç 18 Mart 2026 tarihi mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı’na yapmaları gerekiyor.

Başvuracak adaylarda aranacak nitelikler ise şöyle sıralandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

Hukukçu olmak ya da kamu yönetimi ve mal değerlendirme konularında tecrübeli olmak,

1974 yılında taşınmaz mallarını bırakarak Kıbrıs’ın kuzeyinden göç etmek zorunda kalan kişilerin hak iddia ettiği taşınmaz mallardan doğrudan veya dolaylı biçimde yararlanmıyor olmak,

İngilizce diline hâkim olmak (avantaj sayılacak).

Halen Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görev yapan üyeler, kamu görevlileri ve emekli kişilerin de söz konusu pozisyona başvurabileceği belirtildi.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://cb.gov.ct.tr/tr/tmk_basvuru Taşınmaz Mal Komisyonu Üyelik Başvuru Formu’nu Cumhurbaşkanlığı’ndan temin edebilecekleri gibi, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden de indirebilecekler. Başvuruların form ve gerekli belgelerle birlikte belirtilen süre içinde yapılması gerekiyor.