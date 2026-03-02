Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

