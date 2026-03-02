Belediye Zabıta Birimi, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında gıda güvenliği denetimlerine aralıksız devam ediyor. Fırınların ardından kasaplara yönelik başlatılan denetimler, zabıta ekipleri ile gıda mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumartesi günü yapılan kontrollerde toplam 8 kasap işletmesi denetlendi. Denetimlerde işletme izin belgeleri, genel hijyen koşulları, muhafaza şartları ve çalışanların sağlık karneleri incelendi. Yapılan kontroller sonucunda bir işletmede muhafaza koşullarına uygun olmadığı tespit edilen toplam 26 kilo kıyma ve muhtelif et ürününe el konularak müsadere işlemi uygulandı.

Gece Denetimlerinde İki İşletmeye Ceza

Sıklaştırılan denetimler kapsamında Cuma akşamı zabıta ekipleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü personelinin iş birliğinde Mutluyaka, Tuzla ve Salamis Yolu güzergâhında faaliyet gösteren 7 restoran, bar ve meyhane denetlendi.

Yapılan kontroller sonucunda bir işletmeye işletme izni bulunmaması nedeniyle 1 asgari ücret tutarında, bir başka işletmeye ise hijyen koşullarına aykırılık gerekçesiyle 1 asgari ücret tutarında ceza uygulandı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde etkin denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Denetimler kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

İşletmelerin izin belgelerini eksiksiz bulundurmaları ve hijyen kurallarına azami hassasiyet göstermelerinin, hem halk sağlığı hem de mevzuata uygunluk açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.