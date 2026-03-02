Yeni sisteme geçiş süreci nedeniyle mevcut randevular bir hafta süreyle ertelenmiş olup, bu nedenle 1101 randevu hattında geçici bir yoğunluk yaşanmaktadır. Söz konusu yoğunluğun kısa süre içerisinde azalması ve sistemin olağan işleyişine dönmesi bekleniyor.

Öte yandan online randevu sistemi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet verecek.

Geçiş sürecinin planlı ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi adına 1101 hattı, mevcut randevu sistemi üzerinden bir süre daha hizmet sunmaya devam edecek.

2 Mart itibarıyla yeni sistemle birlikte:

• Vatandaşlarımız randevularını telefon aracılığıyla alabilecek,

• Online randevu sistemi ise 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürecektir.

Online randevu sistemine, e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle erişim sağlanacaktır. Sistemi kullanabilmek için e-Devlet şifresi gerekmekte olup, henüz şifresi bulunmayan vatandaşlarımız şifrelerini ilgili kaymakamlıklardan temin edebilecektir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm teknik ve idari ekiplerimiz yoğun, titiz ve özverili bir çalışma yürütmektedir. Geçiş döneminde oluşabilecek kısa süreli aksaklıklara karşı vatandaşlarımızın göstereceği anlayış, sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır.