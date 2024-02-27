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Genel kurulu güncel konuşmalarla devam etti.

Daha sonra Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, başkan vekilliğine ise CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin getirilmesi bilgiye getirildi.

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