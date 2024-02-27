Başkan Töre, Ankara Esenboğa Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Töre ve Bak burada basına açıklamalarda bulundular.

Töre, bugün Ankara Üniversitesi ve yarın da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde konferanslar vereceğini dile getirerek Türk dünyasının başkenti olarak gördüğü Ankara’da bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli meselelerde görüş ve düşüncelerini konferanslar vasıtasıyla dile getirdiklerini ifade eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün kendilerine rehber olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın iki yıl üst üste BM Genel Kurulunda Kıbrıslı Türkler için yapmış olduğu çağrıların kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Töre, Anavatanın Kıbrıs Türkü için yapmış olduğu projelerin ambargoların hafifletilmesine vesile olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuşmasında Başkan Töre’yi Ankara’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde KKTC’ne yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kendileri için milli dava olduğuna işaret eden Bak, bu noktada gençlerin bilinçlenmesi adına üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme arzusunda olduklarını belirtti.

Kısa bir süre önce KKTC’nde bulunduğunu anımsatan Bak, seçimler sonrası yeniden KKTC’ne geleceğini ifade etti.

BÜLENT ARINÇ İLE GÖRÜŞME

Başkan Töre, yine Ankara Esenboğa Havalimanında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Kıbrıs İşlerinden de Sorunlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geldi.

Töre, Arınç’a Türkiye’de yapacağı temaslar hakkında bilgiler verirken, Kıbrıs sorunu konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.