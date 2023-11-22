Antalya’da Nirvana Kozmopolitan Otel sahasında gerçekleşen karşılaşmada Meclis takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, 9.dönem Milletvekili Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, 9. dönem Milletvekili Cumhurbaşkanı Danışmanı Mesut Genç, 5.6.7. dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu, 5. 6. dönem Milletvekili Mehmet Ceylanlı, Yeniboğaziçi eski Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Meclis çalışanları yer aldı.

Karşılaşmayı KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da izledi.

ŞAMPİYON MELEKLER UNUTULMADI

Saygı duruşu ile başlayan karşılaşma öncesinde seramoni yapıldı.

Seramonide KKTC ve Türkiye bayrakları ile fotoğraf çekilirken, Cumhuriyet Meclisi takımı “Şampiyonlar Ölmez. İsias ortak davamız” yazılı pankart ile sahada yer aldı.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlanırken Cumhuriyet Meclisi Takımının gollerini Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser , Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Meclis Basın çalışanı Burhan Canbaz kaydetti.

Maç sonrasında kupa ve madalyalar verildi.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı 25. dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı, maç ile ilgili yaptığı açıklamada KKTC Milletvekillerine davete icabet ettikleri için teşekkür ederken bir sonraki maçı Kıbrıs’ta oynamayı arzuladıklarını söyledi.

Tatlı, KKTC’ni her alanda dünya arenasında duyulması için ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu da konuşmasında yapılan davet için TBMM’ne teşekkür ederken Anavatanda olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Büyükoğlu, Türkiye’nin 100.cü, KKTC’nin de 40.yılı coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek acı ve sevinçleri ortak olarak paylaştıklarını belirtti.