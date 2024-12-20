CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı üzerinde söz aldı.

Hayat pahalılığına ilişkin değişiklik yasa tasarısı hakkında konuşma yapan Barçın, söz konusu yasa tasarısı 1 Ocak 2022’de yürürlükte olsa asgari ücret ve maaşlardaki rakamların ne olacağı öngörüsünü paylaştı.

“Bu yasa tasarısı üç yıl önce yürürlüğe girseydi, sosyal sigorta emeklisinin, asgari ücretlinin, kamu çalışanının, doktorun, hemşirenin, öğretmenin maaşı net yüzde 20 daha düşük olacaktı” diyen Barçın, hayat pahalılığı ödeneğinin kesileceğini söyledi.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin alım gücünü korumak için verildiğini anımsatan Barçın, ilgili yasa değişikliği yürürlüğe girerse her ay ve her yıl alım gücünün düşeceğini söyledi.

Maaşlara artış yapılacağını ama alım gücünün hep geriye gideceğini, sigorta emeklisi ve asgari ücretlinin de hep aşağıya gideceğini savunan Barçın, Maliye Bakanı’nı “Sayın Berova çok iyi bir cerrah ve abi olabilir ama kötü bir Maliye Bakanıdır” ifadesiyle eleştirdi.

Bu yasal değişikliğin etkisinin 1 Ocak 2026 itibarıyla hissedileceğini de belirten Barçın, 33 sendikanın bu düzenlemeye karşı açıklaması olduğunu da anımsattı.

Barçın, 2025 bütçesini de değerlendirdi, bu yıl "tarihi bütçe açığı" olduğunu kaydederek, “Bu bütçede tasarruf yok” diye konuştu.

Hükümete, “Gelin izaz ikram kalemlerini yüzde 50 azaltalım. Tasarrufu da okul yapım giderlerine koyalım” diyerek seslenen Barçın, hükümetin bu ülkenin çocuklarını borç batağına sürüklediğini de savundu.

“İzaz ikramlardan tek kuruş tasarruf yapmayanlar, 30-40 bin TL’lik maaşların hayat pahalılığı ödeneğine müdahale etmek istiyor” diyen Barçın, halkın da bu kavgaya siyaset gütmeksizin katılması gerektiğini belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, 2025’e iyi girilemeyeceğini, hükümetin “birkaç şirkete sağladığı rant” nedeniyle oluşan açığa kaynak bulmak için halkın boğazına sarıldığını savunarak, bu yasa tasarısının geçirilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Şahiner, bu yılkı bütçe açığının 18 milyarın çok daha üzerinde olacağını öngörüsünde bulunarak , “Bu bütçe, iflasın göstergesi ve bunların müsebbibi sizsiniz” diyerek hükümeti eleştirdi.

Ana Muhalefetin “Yapmayın” dediği her şeyin yapıldığını söyleyen Şahiner, kamu yararının düşülmediğini söyledi.

Bu düzenlemeyle maliyenin maaşlardan keserek 11 milyar ve üzeri parayı kasaya koyacağını savunan Şahiner, piyasada daralma yaşanacağını söyleyerek, hükümete “Her şeyi alt üst edeceksiniz” ifadesiyle seslendi.

Tasarruf edilecek milyarların nereye gideceğini bildiklerini kaydeden Şahiner, bu yasanın “hükümeti yerinden oynatacağını” söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti, 2025’te neler olacağını hesaplayamamakla suçladı.

Komite ve Genel Kurul’da sağ duyulu, akılcı argümanlarla meramlarını anlatmaya çalıştıklarını belirten Şahali, “Hesap yapmayan ve özgüven patlaması yaşayan bir yapı KKTC yurttaşlarına huzur veriyorsa bir sorun var. Rakamlarla konuşuyoruz. Rakamlarla cevap bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısını eleştiren Şahali, “Bu öngörüde yurttaş refahı yoktur, bunu artırmaya yönelik niyet de yoktur. Sabit ve dar gelirlilerinin maaşlarında yıllar içinde erozyon oluşacak” dedi.

Hükümetin siyasi ömrünün dolmak üzere olduğunu da savunan Şahali, “2025’te de halkın ihtiyaçları doğrultusunda, ülke imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek üzere çaba sarf edeceğiz. 19 milletvekiliyle hem mecliste hem sokakta elimizden geleni yapacağız. Bu mücadelenin toplumsal mücadeleye dönüşmesi gerekiyor” dedi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, 2025’in maliye politikaları açısından zor bir yıl olacağını söyledi.

Kıt kaynakların nerelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, “Gelir artırıcı unsurlara ağırlık vermek, tasarruf tedbirleri uygulamak, yatırım teşviklerini düzenlemek gerek. Üretim teşviklerini öngörmek gerek ve üretimde girdi maliyetlerinde desteği ön planda almalıyız” dedi.

Pahalılık yaratılmaması için neler yapılması gerektiğine değinen Uluçay, Gazimağusa limanı ile ilgili ihale olduğunu anımsatarak, bu konudaki düzenlemeyle ilgili hassasiyetlerini anımsattı.

“Sonuç, piyasaya, raf fiyatlarına yansımamalı” diyen Uluçay, pahalılık yaratan unsurların izlenmesi ve müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uluçay, “Devlet kendi gelir ve kaynak yoksunluğundan dolayı yapması gerekeni yapmıyor. En tipik örnek de Ercan. Ercan’ın neredeyse yarısı kullanılmıyor. Yatırımla ilgili maliyet hepimize yansıyacak” dedi.

Mağusa Limanı’nda benzer bir durum yaşanmaması için dikkatli olunmasını isteyen Uluçay, elleşmede ortaya çıkacak maliyetin piyasaya nasıl yansıyacağının belli olduğunu ancak limanın diğer ihtiyaçlarının da yüklenici firmaya yüklenmesi halinde yaşanabileceklere değindi.