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Cumhuriyet savcısı, bazı tanıklar hakkındaki suç duyurusu talebi mahkemenin takdirine bırakıldı.

Mahkeme heyetindekiler de insandır… Bu davayı kazanacağız

Mahkeme heyetindekiler de insandır… Bu davayı kazanacağız

Savcı, sanıkların mahkeme huzura gelmesi konusunda ise deprem nedeniyle cezaevi bulunmadığından talebin reddine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanıkların ise tutuklanması talebini ret etti.

Cumhuriyet Savcısı dünden beri delil ve talepleri topladığını belirterek, müşteki avukatların taleplerini değerlendirdi. Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

Türkiye saatiyle bugün saat 10.00 sıralarında başlayan mahkemede ilk olarak Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasına yer verildi.

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