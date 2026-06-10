Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalışma toplantısında, kurumlar arasında imzalanması planlanan iş birliği protokolü öncesinde hazırlık ve değerlendirmeler ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin önlenmesi, erken müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi ve koruyucu-önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımının artırılması, ortak çalışma mekanizmalarının oluşturulması ve çocukların haklarının korunmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

İmzalanması planlanan iş birliği protokolünün, çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Protokol ile çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir çevrede büyümelerini destekleyecek kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve risk altındaki çocuklara erken müdahale ve suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu amaçlanıyor.