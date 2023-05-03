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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (02.05.2023) , saat 23:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik dağ yolu boyunca MY 870 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Demirhan’da sakin Uğur DEMİRKOL (E-35) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde kayarak sağ şerite geçmesi sonucu , o esnada karşı istikametten gelmekte olan Serhat ÖZEN (E-37) yönetimindeki TUJ 794 plakalı aracın ön kısmına, çarptıktan sonra yolun sağından çıkarak durabildi.

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