Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan, Girne - Değirmenlik ana yolunda (dağ yolu) seyreden bir kamyon şoförünün, önünde seyreden başka bir aracı tehlikeli mahalde geçerek karşıdan gelen araç sürücüsünü tehlikeye atan video görüntüsünü ihbar kabul eden Polis ekipleri söz konusu kamyon şoförünü tespit ederek polise celp etti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu tespit edilen söz konusu kamyon şoförüne işlemiş "tehlikeli sürüş ve tehlikeli mahalde araç geçme" suçlarından toplam 4 bin 747,05 TL para ve 40 ceza puanı sabit ceza kesildi.