Genel Kurul’da milletvekillerine hitap eden Dinçyürek, uzun süredir yasada öngörülen tam mesai uygulamasına uyulması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Kamuoyundan ve Meclis’ten gelen eleştiriler doğrultusunda kapsamlı bir denetim sürecinin başlatıldığını açıklayan Dinçyürek, “Yasal mesaiye uyulması pazarlık konusu olamaz” dedi.

Denetimler 2025 Bitmeden Başladı

Denetimlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı ile sınırlı olmadığını kaydeden Dinçyürek, birçok bakanlıkta personel daireleri ve Maliye teftiş ekiplerinin ortak denetimler gerçekleştirdiğini söyledi. Denetimlerde nöbetçi personelin dahi bulunamadığı durumların tespit edildiğini aktaran Dinçyürek, “Hiç kimse izinsiz veya özürsüz iş yerini terk edemez. Bu yasal bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Sendika İle Diyalog Vurgusu

Sendika yönetimiyle sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Dinçyürek, 19 Ocak’ta tam mesaiye geçiş için tüm hazırlıkların tamamlandığını, sendikanın talebi üzerine seçimli genel kurul nedeniyle uygulamanın Şubat ayı başına ertelendiğini anlattı. Bu süreçte diyalogun pozitif şekilde sürdüğünü vurgulayan Dinçyürek, hekimlerin özlük haklarının ve çalışma koşullarının masada görüşülmesine açık olduklarını söyledi.

“Talepler Net Değil”

Grev konusuna da değinen Dinçyürek, grev öncesinde yasal mesaiye uyulması gerektiğinin defalarca iletildiğini belirtti. “Talep ne, halk bunu anlamıyor” diyen Dinçyürek, çalışma koşullarında sorun varsa bunun konuşulabileceğini ancak yasaya uymamanın kabul edilemeyeceğini kaydetti. Yoklama ve dijital denetimden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Hasta Mağduriyeti Önceliğimiz

Sağlık hizmetlerinde hasta mağduriyetinin öncelikli konu olduğunu dile getiren Dinçyürek, poliklinik, tetkik, müdahale ve ameliyat günlerinin daha etkin planlanacağını söyledi. Yapılacak düzenlemelerle hem hekimlerin fazla mesaiye zorlanmayacağını hem de ameliyat sayısında yaklaşık 5 binlik bir artış sağlanabileceğini belirtti. Hastanelerde yatak kapasitesinin etkin kullanımı ve tüm süreçlerin dijital sistemle şeffaf şekilde izleneceğini de sözlerine ekledi.

CTP İle “Aynı Noktadayız” Mesajı

Dinçyürek, konuşmasında CTP Genel Başkanı Sıla Usar’a mevcut yasanın uygulanmasına ve denetlenmesine karşı olup olmadıklarını sorduğunu, her iki soruya da “hayır” yanıtını aldığını aktardı. Bunun üzerine Dinçyürek, “O halde aynı noktadayız” diyerek yasanın uygulanması ve özlük haklarının görüşülmesi konusunda ortak bir zeminde buluştuklarını ifade etti.