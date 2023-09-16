Saat 03:50 sularında meydana gelen kazada, Ural EREL (E-48) tarafından yönetilen ZPC 441 plakalı salon araç ile Deniz YIKAR (E-25) tarafından kullanılan US 031 plakalı salon aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, Ural EREL’in yönetimindeki ZPC 441 plakalı aracın, dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi. Tam o esnada karşı istikametten gelen Deniz YIKAR’ın yönetimindeki US 031 plakalı araca çarpan ZPC 441 plakalı aracın sağ ön kısmı, kazanın şiddetiyle büyük hasar gördü.

Kaza sonucu ağır yaralanan ZPC 441 plakalı aracın sürücüsü Ural EREL, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin EREL (K-19) ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Diğer araç olan US 031 plakalı aracın sürücüsü Deniz YIKAR ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu ve polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan diğer yolcu Amos WILSON (E-26) ve Zeynep GİRGİN (K-32) ise tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Polis yetkilileri, kazanın nedenini ve ayrıntılarını araştırmak üzere soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.