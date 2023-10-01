Değirmenlik-Girne (Dağyolu) ana yolunda dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Semih Kaan Ata (28) yönetimindeki, LH 687 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Değirmenlik yol kavşağına geldiğinde kavşak üzerinde öndeki aracı dikkatsiz bir şekilde sağından geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde seyreden ve sağa dönüşe geçen Ayer Özçetiner (E-68) yönetimindeki GG 581 plakalı araca çaptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan LH 687 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Büşra Ata (K-25) ve Miraç Fırat (E-4) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.