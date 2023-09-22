Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

22.09.2023 tarihinde , saat 15:00 raddelerinde, Dağyolu köyü girişinde, batı kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, Mustafa Oralman’a ait ağıl içerisinde ahşap ve saçdan mamul depo, 600 metrekarelik alandaki kuru otlar ve hayvan gübresi, ağılın ikinci bölümünde 300 metrekarelik alandaki kuru otlar ve hayvan gübresi, ağıl yanında bulunan tarla içerisinde anızlar, ağıl içerisinde bulunan Ahmet Uzun boylu ve Hasan Hidayet’ e ait 2 adet saman makinesi kısmen ve Salih Çobangil’e ait yaklaşık 500 adet torbalanmış samanlar tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.