-ÖZEL HABER-

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa Bölgesi’nde 21 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda büyük miktarda uyuşturucu, silah ve patlayıcı madde ele geçirilmesi, adanın güneyinde devam eden yasa dışı faaliyetlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Soruşturma Ajansı (YKAN) tarafından yürütülen operasyon kapsamında depolarda yapılan aramalarda yaklaşık 160 kilo hintkeneviri ve 60 kilo kokain bulunurken, toplam 200 kilogramı bulan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 7 milyon Euro’nun üzerinde olduğu açıklandı.

Uyuşturucu trafiğinin büyük kısmı Güney’den Kuzey’e sızıyor

Operasyonun ayrıntılarını paylaşan Ulusal Terörle Mücadele Polis Gücü Komutanı Christos Andreou, aramalarda 11 bin 640 havai fişek, 3 tabanca (birinin sahte olduğu bildirildi), 2 el yapımı bomba düzeneği, çok sayıda mermi ve 12 bin 765 Euro nakit para ele geçirildiğini kaydetti. Olayla bağlantılı olarak Kıbrıslı Rum iki zanlı tutuklandı. Güney Kıbrıs’ta ortaya çıkan bu dev uyuşturucu ve silah yığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır dile getirdiği bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı: Uyuşturucu trafiğinin büyük kısmı Güney’den Kuzey’e sızıyor.

2025’de ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 68,78’i Güney’den…

Bu tespit, yalnızca bölgesel operasyonlarla değil, KKTC Polis Genel Müdürlüğü verileriyle de net şekilde ortaya konuyor. Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği resmî kayıtlara göre 2025 yılında KKTC’de ele geçirilen 72 kilo 647 gram uyuşturucu maddenin %68,78’i Güney Kıbrıs’tan ülkeye geçirildi. Bu oran, adanın güneyindeki karanlık uyuşturucu ağlarının KKTC için oluşturduğu tehdidin boyutlarını açıkça gösteriyor.

2026 yılının ilk iki ayına ait veriler umut verici…

Ancak tüm bu zorluklara rağmen, KKTC Narkotik Polisi’nin kararlı, profesyonel ve istikrarlı operasyonları, ülke genelinde suçla mücadelede örnek bir başarı hikâyesi yaratmaya devam ediyor. Polis ekiplerinin yoğun saha çalışmaları ve güçlenen istihbarat ağı sayesinde 2026 yılına ait rakamlar, mücadelenin meyvelerinin alınmaya başladığını ispat ediyor.

2026’nın ilk iki ayında uyuşturucu miktarında dikkat çekici düşüş

Polis Narkotik ekiplerinin 1 Ocak–25 Şubat 2026 dönemine ait verileri, uyuşturucu ile mücadelede sağlanan ilerlemenin somut göstergesi oldu. 2025’in aynı döneminde 7 kilo 429 gram 431 miligram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2026’da bu rakam 5 kilo 81 gram 414 miligrama geriledi. Bu düşüş, yalnızca miktar bazında değil, uyuşturucu türleri açısından da göze çarpıyor:

Hintkeneviri: 2025’te 7 kg 187 gr 597 mg → 2026’da 4 kg 672 gr 189 mg

Sentetik Cannabinoid: 2025’te 7 gr 70 mg → 2026’da 203 gr 967 mg

Kokain: 2025’te 187 gr 274 mg → 2026’da 158 gr 836 mg

Metamfetamin: 2025’te 31 gr 370 mg → 2026’da 46 gr 422 mg

Uyuşturucu hap: 2025’te 12.126 adet → 2026’da 494 adet

Özellikle uyuşturucu hap kategorisindeki dramatik düşüş, sınır geçişlerinde sağlanan denetim başarısının önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Tutuklama sayılarında artış: Etkin denetimin delili

2025’in ilk iki ayında 85 sanık ve 53 suç dosyası bulunurken, 2026’da bu sayı 117 sanık ve 89 suç dosyasına yükseldi. Sanık sayısındaki artış, suçla mücadelede daha proaktif, daha kararlı ve daha etkili bir operasyon stratejisinin uygulandığına işaret ediyor.

Yetkililer, uyuşturucu miktarındaki genel düşüşün; personelin artırılmış saha hakimiyeti, güçlenen istihbarat çalışmaları ve operasyona dayalı etkin planlamanın bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Adalıer: Genel suç oranlarında yüzde 30 azalma

Güney’deki dev operasyonun ve KKTC Narkotik biriminin elde ettiği başarıların ada genelindeki güvenlik atmosferine nasıl yansıdığı, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla da daha net anlaşıldı.

Adalıer, genel suç istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde, yalnızca narkotik alanında değil, tüm suç kategorilerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Paylaştığı resmi veriler şöyle:

2025 – 2024 karşılaştırması

Cürümler: %11 azaldı

Kabahatler: %23 azaldı

2026 (1 Ocak – 19 Şubat), bir önceki yılın aynı dönemine göre

Cürümler: 304’ten 270’e düştü (%11 azalma)

Kabahatler: 356’dan 202’ye düştü (%43 azalma)

Genel suç oranlarında toplamda %30 düşüş sağlandı.

Adalıer, suç oranlarındaki bu düşüşün “artırılmış saha hakimiyeti, güçlenen istihbarat kapasitesi ve kararlı operasyon stratejisinin doğal sonucu” olduğunu vurguladı.

KKTC Narkotik Birimi, ada genelinde güvenin sembolü

Güney’de ortaya çıkarılan milyonlarca Euro’luk uyuşturucu ve silah deposu, aynı zamanda KKTC’de yürütülen operasyonların neden bu kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e sızan uyuşturucu akışının büyüklüğü, KKTC’nin sınır güvenliği ve narkotik tedbirlerini güçlendirmesini zorunlu kılıyor.

KKTC Narkotik Polisi ise bu zorlu görevi yıllardır olduğu gibi kararlılıkla, profesyonellikle ve kesintisiz mücadeleyle sürdürüyor. 2026 verilerindeki olumlu tablo, bu çabanın somut bir başarısı olarak kayıtlara geçti. Operasyon sayılarındaki artışın aksine, ele geçirilen uyuşturucu miktarındaki düşüş, “suçla mücadelenin etkili bir şekilde sonuç verdiğini” açık şekilde ortaya koyuyor.

KKTC Narkotik birimi, uyuşturucuyla mücadeledeki bu başarı grafiğini daha da yukarı taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor. Toplum güvenliğini tehdit eden her türlü unsurla mücadelede, vatandaşların desteği ve polisin güçlü iradesiyle daha güvenli bir KKTC hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.