Haftanın her günü 08.00 – 20.00 saatleri arasında geniş kapasiteli iç mekanı, havuz başı ve deniz manzaralı dış mekanı ile hizmet veren DAÜ Deniz Tesisleri’nde her gün 08.00 – 11.30 saatleri arasında serpme kahvaltı hizmeti verilmektedir. Ayrıca haftanın her günü restoran bölümündeki zengin içerikli menüden verilen siparişler müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Pazar günleri ise döner servisi hizmeti verilmektedir.

DAÜ Deniz Tesisleri tüm yemekli ve kokteylli organizasyonlarda, düğün, nişan, toplantı, doğum günü ile diğer etkinliklerde kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı menü seçenekleri ile özel günleri de güzelleştiriyor. Organizasyonlar ile ilgili detaylı bilgiye hafta içi yaz dönemi 08.00 – 15.00, kış dönemi 08.00 – 17.00 saatleri arasında 0392 630 1689 numaralı telefondan ulaşılabilir.