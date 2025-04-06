Toplam bin 401 üyenin oy kullandığı kurultayda Parti Meclisi de belli oldu.
Parti Meclisi’ni kazanan kişiler alfabetik sıraya göre şu şekilde:
1 AHMET LATİF
2 ALEV ŞENSOY
3 ALİ KARAVAZİRLER
4 ALPAY ÇELEBİ
5 ARMAĞAN CANDAN
6 ASIM AKANSOY
7 ASLI MURAT
8 ASYA KÜÇÜKSU
9 AYŞE YÜKSELİR
10 BENGİZ EROĞLU
11 BİLEN SAYILI BOZKIRLI
12 BİRİKİM ÖZGÜR
13 BURHAN ERASLAN
14 CEMİL SARIÇİZMELİ
15 CEYHUN BİRİNCİ
16 ÇAĞLAR GÜLAMKADİR
17 DERVİŞ AYGIN
18 DEVRİM BARÇIN
19 DOĞUKAN AKDENİZ
20 DÜNAY LAÇİN SOYAL
21 EDA AŞAN
22 EMEL ULAŞ
23 ERDOĞAN GARİP
24 ERDOĞAN SORAKIN
25 ERKUT ŞAHALİ
26 EYLEM AFŞAROĞLU
27 FAZİLET ÖZDENEFE
28 FERİHA TEL
29 FİDE KÜRŞAT
30 FİKRET CİVİSİLLİ
31 FİKRİ TOROS
32 FİLİZ BESİM
33 GÖKHAN PAŞA
34 GÜLDEN KARAKAYA
35 HAFFE IŞISAL
36 HALİL USKURİ
37 HAMİT CANER
38 HARİKA T. KIRAL
39 HASAN ÖZTAŞ
40 HASAN ÖZÜORÇUN
41 HASRET DESTEBANOĞLU
42 HÜDA AVŞAROĞLU
43 HÜLYA AKBİL
44 HÜLYA DEVAŞAN
45 İPEK AKIN
46 KORAL AŞAM
47 LADEN SERİNSU
48 MAHMUT KANBER
49 MEHMET CEYLANLI
50 MEHMET ÇAĞLAR
51 MEHMET KALE KİŞİ
52 MUHİTTİN T. ÖZSAĞLAM
53 MURAT ŞENKUL
54 MUSTAFA GÜRKAN
55 MUSTAFA İLGEN
56 MUSTAFA SİPAHİ
57 MUTLU AZGIN
58 MÜNEVVER EBEDİ ÇAKMAK
59 ONGUN TALAT
60 OSMAN BİCAN
61 ÖYKÜ AKCAN
62 REYHAN SOYSEVEN
63 SALAHİ ŞAHİNER
64 SAMİ ÖZUSLU
65 SERKAN SOYALAN
66 SILA USAR İNCİRLİ
67 SONAY DEMİRPENÇE
68 SUZAN KISAOĞLU
69 ŞİFA ÇOLAKOĞLU
70 TEBERRÜKEN ULUÇAY
71 TOLGA AHMET RAŞİT
72 TÜLAY SÖNMEZ
73 ULAŞ ERZEN
74 ÜRÜN SOLYALI
75 YÜKSEL ÇELEBİ