Soyer: Küçük bir toplumuz ama büyük bir yüreğimiz var Soyer: Küçük bir toplumuz ama büyük bir yüreğimiz var

Toplam bin 401 üyenin oy kullandığı kurultayda Parti Meclisi de belli oldu. 

Parti Meclisi’ni kazanan kişiler alfabetik sıraya göre şu şekilde:

1    AHMET LATİF
2    ALEV ŞENSOY
3    ALİ KARAVAZİRLER
4    ALPAY ÇELEBİ
5    ARMAĞAN CANDAN
6    ASIM AKANSOY
7    ASLI MURAT
8    ASYA KÜÇÜKSU
9    AYŞE YÜKSELİR
10    BENGİZ EROĞLU
11    BİLEN SAYILI BOZKIRLI
12    BİRİKİM ÖZGÜR
13    BURHAN ERASLAN
14    CEMİL SARIÇİZMELİ
15    CEYHUN BİRİNCİ
16    ÇAĞLAR GÜLAMKADİR
17    DERVİŞ AYGIN
18    DEVRİM BARÇIN
19    DOĞUKAN AKDENİZ
20    DÜNAY LAÇİN SOYAL
21    EDA AŞAN
22    EMEL ULAŞ
23    ERDOĞAN GARİP
24    ERDOĞAN SORAKIN
25    ERKUT ŞAHALİ
26    EYLEM AFŞAROĞLU
27    FAZİLET ÖZDENEFE
28    FERİHA TEL
29    FİDE KÜRŞAT
30    FİKRET CİVİSİLLİ
31    FİKRİ TOROS
32    FİLİZ BESİM
33    GÖKHAN PAŞA
34    GÜLDEN KARAKAYA
35    HAFFE IŞISAL
36    HALİL USKURİ
37    HAMİT CANER
38    HARİKA T. KIRAL
39    HASAN ÖZTAŞ
40    HASAN ÖZÜORÇUN
41    HASRET DESTEBANOĞLU
42    HÜDA AVŞAROĞLU
43    HÜLYA AKBİL
44    HÜLYA DEVAŞAN
45    İPEK AKIN
46    KORAL AŞAM
47    LADEN SERİNSU
48    MAHMUT KANBER
49    MEHMET CEYLANLI
50    MEHMET ÇAĞLAR
51    MEHMET KALE KİŞİ
52    MUHİTTİN T. ÖZSAĞLAM
53    MURAT ŞENKUL
54    MUSTAFA GÜRKAN
55    MUSTAFA İLGEN
56    MUSTAFA SİPAHİ
57    MUTLU AZGIN
58    MÜNEVVER EBEDİ ÇAKMAK
59    ONGUN TALAT
60    OSMAN BİCAN
61    ÖYKÜ AKCAN
62    REYHAN SOYSEVEN
63    SALAHİ ŞAHİNER
64    SAMİ ÖZUSLU
65    SERKAN SOYALAN
66    SILA USAR İNCİRLİ
67    SONAY DEMİRPENÇE
68    SUZAN KISAOĞLU
69    ŞİFA ÇOLAKOĞLU
70    TEBERRÜKEN ULUÇAY
71    TOLGA AHMET RAŞİT
72    TÜLAY SÖNMEZ
73    ULAŞ ERZEN
74    ÜRÜN SOLYALI
75    YÜKSEL ÇELEBİ