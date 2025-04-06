Kıbrıs’ta uzun yıllardır çözüm bekleyen karma evliliklerden doğan bireylerin vatandaşlık ve hukuki statü sorunları, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü Lefkoşa’da düzenlenecek bir sempozyumda kapsamlı şekilde ele alınacak.

“Karma Evlilik Problemi Üzerine Sempozyum”, 18.00 – 21.00 saatleri arasında Home for Cooperation’da (Ara Bölge) gerçekleşecek. Etkinlik, yalnızca uzmanlara değil, karma evliliklerden doğrudan etkilenen bireyler ve konuya ilgi duyan tüm katılımcılara açık olarak planlandı.

Sempozyum kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

Rehber Kitapçık Lansmanı: Karma evlilik probleminin temellerini açıklayan ve çözüm odaklı savunuculuk yollarını içeren kapsamlı bir kitapçığın tanıtımı yapılacak.

Hukuki Bilgilendirme: Mevcut yasa düzenlemeleri, başvuru süreçleri ve karşılaşılan bürokratik engeller detaylı şekilde katılımcılara aktarılacak.

Siyasi Perspektifler: Konuya ilişkin çözüm önerileri ve politika alternatifleri farklı siyasi aktörler tarafından değerlendirilecek.

Etkileşimli Soru-Cevap: Katılımcıların bire bir sorular yöneltebileceği, görüşlerini paylaşabileceği açık oturum düzenlenecek.

Etkinlikte Türkçe ve İngilizce eş zamanlı çeviri hizmeti sağlanacak. Organizatörler, bu sempozyumun temel amacının, karma evlilik mağdurlarını bilinçlendirerek hak arama süreçlerinde güçlendirmek olduğunu vurguluyor.

Sempozyuma katılımın ücretsiz olduğu, sınırlı kontenjan nedeniyle ön kayıt gerektiği bildirildi.

Kayı için bilgiler ise şu şekilde:

Kayıt için: https://forms.gle/3hcrR8TXAS7BKfFM9

İletişim: [email protected]