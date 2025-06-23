DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 12–15 Haziran tarihlerinde yapılan Kongre kapsamında, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Karbonhidratlar ve Uzun Yaşam: Dost mu, Düşman mı?” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Gezer ise “Hormesis Kavramı Çerçevesinde Polifenoller ve Uzun Yaşam” konulu sunumu ile kongrede yer aldı.

Bunun yanı sıra, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran “Longevity Kapsamında İlk 1000 Gün: Uzun Yaşamın Tohumları Anne Karnında mı Atılıyor?” başlıklı sunumu ile kongreye katkıda bulundu.