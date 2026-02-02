Üniversite bünyesinde hayata geçirilen bu yeni yapı, akademik bilgi üretimini toplumla buluşturan çağdaş ve kapsayıcı bir iletişim anlayışını temel alıyor. Söz konusu ofis, üniversitede yürütülen araştırmaların ve üretilen bilginin yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesinden hareketle faaliyet gösterecek.

Temel Yaklaşım

Bilimsel çalışmaların sade, anlaşılır ve erişilebilir bir dille kamuoyuna aktarılması; toplumun farklı kesimlerinin bilime temas edebilmesi ve bilimsel düşünce kültürünün gündelik yaşamın doğal bir parçası hâline gelmesi ofisin temel yaklaşımını oluşturuyor. Bu doğrultuda, bilginin tek yönlü aktarımından ziyade toplumla karşılıklı etkileşim içinde paylaşılması ve tartışılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bilim İletişim Ofisi, İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın koordinatörlüğünde, Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Canan Zeki, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden Doç. Dr. Nigar Taşpınar, Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yıltan Bitirim, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ünal Aras Değer, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Can Azer ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Yeşim Kapsıl Çırak’ın yer aldığı Danışma Kurulu’nun katkılarıyla, disiplinler arası bir yapı içerisinde faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.

DAÜ Bilim İletişim Ofisi, bilimi yalnızca belirli bir kesime değil gençlere, öğrencilere, ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel paydaşlara açık bir alan olarak konumlandırmayı hedefliyor. Akademik çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesini destekleyen bu yapı, bilime duyulan güveni güçlendirmeyi, eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi ve üniversite–toplum ilişkisini daha görünür ve sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Uluslararası alandaki başarılı bilim iletişimi uygulamalarından ilham alan ofis, yerel ihtiyaçları ve toplumsal dinamikleri merkeze alan özgün bir yaklaşım benimsiyor.

Bilimi Günlük Hayatın İçine Taşıyan Bilim Cafe Buluşmaları Düzenlenecek

Bilim İletişim Ofisi çatısı altında düzenlenecek Bilim Cafe etkinlikleri, bilimi günlük hayatın içine taşıyan önemli bir buluşma alanı sunacak. Akademisyenlerin uzmanlık alanlarını akademik dilden uzak, samimi ve etkileşime açık ortamlarda paylaşacağı etkinlikler; kafeler, kamusal alanlar ve sosyal mekânlarda gerçekleştirilecek. Bilim Cafe buluşmalarında güncel bilimsel gelişmeler, toplumu yakından ilgilendiren konular ve disiplinlerarası meseleler ele alınarak, katılımcıların soruları ve katkılarıyla canlı bir tartışma ortamı oluşturulacak.

DAÜ, Bilim İletişim Ofisi ile bilimin toplumdan kopuk değil, toplumla birlikte üretilen ve paylaşılan bir değer olduğu anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversite, bu yeni yapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bilim–toplum ilişkilerine katkı sunan, uluslararası ölçekte de örnek gösterilebilecek bir model olacağına inanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, üniversitelerin temel sorumluluklarından birinin üretilen bilginin toplumla paylaşılması olduğunu vurgulayarak, “Bilim İletişim Ofisi, akademik bilgi ile toplum arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı amaçlayan önemli bir adımdır. Bu yapı sayesinde bilimin yalnızca üniversite duvarları içinde değil, yaşamın her alanında görünür olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.