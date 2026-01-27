Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları, düzenlenecek yemin törenleriyle mesleki yaşamlarına ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor.

100'Ü AŞKIN SAĞLIK PROFESYONELİ YEMİN EDECEK

30 Ocak 2026 Cuma günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde, 100’ü aşkın sağlık profesyoneli yemin edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, protokol konuşmalarıyla devam edecek. Yemin törenleri, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde, genç mezunların mesleki ilke ve sorumluluklar doğrultusunda yemin etmeleriyle tamamlanacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, saat 10.00’da, Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlenecek Yemin Töreni ile mesleğe ilk adımlarını atacak.

Öte yandan, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları ise aynı gün saat 11.00’de, Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleştirilecek Yemin Töreni’nde mesleki yeminlerini ederek profesyonel yaşamlarına başlayacak.