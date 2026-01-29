Yarın öğrenciler karne heyecanı yaşayacak. Karne öncesi Eğitim Bilimci Salih Sarpten, velilere önemli uyarılarda bulundu. Sarpten, her çocuğun biricik olduğunu vurgulayarak, karne notlarının bir çocuğun değerini belirlemediğinin altını çizdi.

Sarpten, özellikle sosyal medyada paylaşılan karne görsellerinin çocuklar üzerinde rekabet baskısı oluşturabileceğine dikkat çekti ve velileri bu konuda duyarlı davranmaya çağırdı.

“KARNEDEKİ NOT NE OLURSA OLSUN TEBRİK HAK EDİYORLAR”

Çocukların emeklerinin fark edilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Sarpten, doğru bir tebrikin özgüveni ve motivasyonu artırdığını ifade etti. Sarpten’in velilere yönelik önerileri şöyle:

Başarıyı överken notu değil, çocuğun gösterdiği çaba, gelişim ve öğrenme isteğini öne çıkarın. “Yüksek not = değerli, düşük not = değersiz” algısından kaçının. Değerlendirmenin odağı karne notu değil, çocuğun emeği olmalı. Sosyal medyada karne görselleri paylaşmak yerine, çocuğun emeğini destekleyen bir kitap hediyesi ya da ailece geçirilen nitelikli zamanın görselini paylaşmayı tercih edin. “Aslan oğlum”, “muhteşem kızım” gibi sıfatlar yerine; “çabanı fark ettim, seninle gurur duyuyorum” gibi duygusal destek veren ifadeler kullanın. Tüm odak karnedeki sayısal nota değil, bir dönem boyunca gösterilen çabaya yönelmeli.

“ŞUBAT TATİLİ NİTELİKLİ ZAMANLARLA DOLU OLMALI”

Sarpten, yarıyıl tatilinin çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek; sinema, tiyatro, doğa yürüyüşleri, sosyal oyunlar ve hayal dünyasını zenginleştirecek aktivitelerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

“ELEŞTİRİLEN EĞİTİM SİSTEMİNE RAĞMEN ÇOCUKLAR BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYOR”

Türkiye’deki eğitim sisteminin birçok açıdan eleştirildiğini hatırlatan Sarpten, tüm bu zorluklara rağmen çocukların dönemi tamamlamak için büyük emek verdiğini vurguladı ve tüm öğrencilere “kucak dolusu tebrikler” iletti.