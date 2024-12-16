-Şahali

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu yıl da DAÜ bütçesinde aynı şeylerin konuşulduğunu belirterek, “DAÜ bir devlet üniversitesi ama devlet adına söz söyleme hakkına sahip olanlar DAÜ’nün devlet üniversitesi olduğunun farkında değil” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yerinden söz alarak, “DAÜ’nün son kez ayağa kalkmasıyla ilgili biz üzerimize düşeni yaptık, onlar yapmadı” diye konuştu.

Şahali konuşmasına devam ederek, “Aynı şeyi yaparak, farklı sonuç bekleyenler delilerdir” diyerek, bir yıl önce söylenenlerin bir kısmının bakiye olarak durduğunu ve gerçekleşmeyi beklediğini söyledi.

Akademik personelin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını dile getiren Şahali, DAÜ’nün en tepe noktasında duranın Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) olduğunu kaydetti. Şahali, geçmişte VYK’nın olanları izlediğini ifade etti.

Topyekun kurtuluş için önce DAÜ’yü kurtarmak gerektiğini vurgulayan Erkut Şahali, üniversitelerin, DAÜ’de alınan eğitimle rekabet edebilen düzeyi tutturmak zorunda olduğunu söyledi.

“DAÜ batarsa ne olur?” diye soran Şahali, DAÜ çalışanlarının devlet güvencesinde olduğunu hatırlattı. Şahali, “ ‘DAÜ, kendi yağıyla ciğerini kavuracak’ derseniz bu doğru değildir, DAÜ bir devlet üniversitesidir” diye konuştu.

Şahali, “DAÜ yaşarsa, Kıbrıs’ta öncelikle yükseköğrenim ve KKTC ekonomisi yaşar” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, “DAÜ yaşarsa diye bir şey yok, DAÜ yaşayacak” diyerek, sigorta, maliye ve kıdem tazminatları sürecine dikkat çekti.

Maaşlarda indirim yapıldığının doğru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, DAÜ’de yapılması gerekenlerin kaplumbağa hızında gittiğini söyledi.

Ana gündemden kaçmamak gerektiğini, yangın varken yangına bakmak gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, hükümetin, bu yıl DAÜ’ye katkısının 910 Milyon TL olduğunu kaydetti.

“DAÜ ne istediyse, kendilerine verdik” diyen Bakan Çavuşoğlu, üçüncü kez aynı şeyleri konuşmak istemediklerini belirtti.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 27 kabul, 6 ret oyuyla kabul edildi ve Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın Dışişleri Bakanlığı, Türk Ajansı-Kıbrıs ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.