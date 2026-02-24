Türkiye Cumhuriyeti’nde 19., 20. ve 21’inci dönem milletvekilliği görevinde bulunan, 1999-2001 yılları arasındaki devlet bakanı ve 2001-2002 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkan vekili görevinde yer alan Prof. Dr. Yüksel Yalova’nın katılımıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) diplomasi ve enerji hukuku alanlarında iki ayrı iş birliği protokolü imzalanacak. Söz konusu iş birliği protokolleri için İmza Töreni 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, saat 11:30’da DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Diplomasi Alanında Uluslararası Merkez Kurulacak

İmzalanacak protokollerden ilki, DAÜ ile Afrika Diplomasi Akademisi arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu protokol kapsamında, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim ve araştırma iş birliğinin güçlendirilmesi hedefi ile “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Çalışmalar Merkezi” kurulacak. Merkez aracılığıyla Afrika, Akdeniz ve diğer bölgeler arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin akademik düzeyde incelenmesi, öğrenci ve araştırmacıların kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca ortak diploma ve sertifika programlarının geliştirilmesi, uluslararası seminer ve konferansların düzenlenmesi, dijital kampüs modelinin oluşturulması ve iki kurumun küresel akademik görünürlüğünün artırılması planlanıyor.

Enerji Hukuku Alanında Akademik İş Birliği

Ziyaret kapsamında imzalanacak ikinci protokol ise DAÜ ile Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu protokol ile eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve akademik personelin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, ortak eğitim programlarının oluşturulması ve taraflar arasında sürdürülebilir akademik iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Kılıç: “DAÜ’nün Uluslararası Vizyonu Güçleniyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, söz konusu iş birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ’nün hem diplomasi hem de enerji hukuku gibi stratejik alanlarda uluslararası ölçekte yeni açılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

İmzalanacak olan iki önemli protokolün DAÜ’nün uluslararasılaşma vizyonuna güçlü katkılar sağlayacağına inandığını belirten Prof. Dr. Kılıç, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında kurulacak merkez ile enerji hukuku alanındaki akademik iş birliğinin öğrencilere ve akademisyenlere yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.