Yaklaşık 30 yıl aradan sonra sosyal konut konusunun yeniden gündeme alındığını belirten Oğuz, sürecin Başbakan’ın talimatıyla başlatıldığını vurguladı.

“Ülkedeki konut ihtiyacı ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle emlak fiyatlarındaki artış nedeniyle gençlerimizin ve ailelerimizin ev sahibi olması zorlaştı. Biz de hükümet olarak sosyal konut projelerini yeniden başlattık” diyen Oğuz, Güzelurt’taki ilk etap çalışmalarının başladığını açıkladı.

“Güzelurt’ta İnşaatlar Yükseliyor”

Güzelurt’ta yasal süreçlerin tamamlandığını, kura çekimlerinin yapıldığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini ifade eden Oğuz, banka süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

“Güzelurt’ta karkas inşaatlar başladı, tuğla örümleri yapılıyor. Sayın Başbakanımız da projeyi yerinde inceledi. Sosyal konut projesi fiilen başlamıştır” dedi.

“Sırada Alayköy Var”

İkinci etap olarak Alayköy’ü planladıklarını belirten Oğuz, ÇED ve izin süreçlerinde sona gelindiğini kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce lansmanını yapmıştık. Yasal süreçleri titizlikle yürüttük. Kooperatif modeliyle ihaleye çıkacağız. Fiyat belirleme süreci devam ediyor. Başvuru takvimi Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak” ifadelerini kullandı.

“Dipkarpaz ve Maraş İçin Projeler Hazır”

Alayköy’ün ardından Dipkarpaz ve Maraş’ta projelerin hayata geçirileceğini söyleyen Oğuz, bu bölgelerde yerlerin belirlendiğini ve projelerin hazır olduğunu açıkladı.

“Dipkarpaz’da iki noktada, Maraş’ta iki noktada planlama yaptık. Dipkarpaz’da rezerv sorunu var ve bölge halkının konut ihtiyacı önceliğimizdir. İzinlendirme süreçleri başlıyor” dedi.

“Ülke Genelinde Planlama Yapıyoruz”

Sosyal konut projelerinin Lefke, Girne, Lefkoşa’nın doğusu, Mesarya bölgesi ve İskele’de de planlandığını ifade eden Oğuz, çalışmaların ülke geneline yayılacağını belirtti.

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili çalışmaların da eş zamanlı sürdüğünü vurgulayan Oğuz, altyapı yatırımları için hem yerel bütçeden hem de Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından destek sağlandığını söyledi.

“Amacımız gençlerimizin, ailelerimizin kendi topraklarında kalmasını sağlamak. Hükümet olarak verdiğimiz tüm sözleri yasal çerçevede ve planlı şekilde yerine getireceğiz” dedi.