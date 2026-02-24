Yapılan kontrollerde özellikle işletmelerin hijyen şartları, gıdaların saklama koşulları, son kullanma tarihleri, personel hijyeni, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ve faaliyet uygunluklarının titizlikle incelendiği belirtildi. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için işletmelere belirli bir süre tanındığı ifade edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, halk sağlığının korunmasının belediyenin en öncelikli görevlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Toplum sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerimizi aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”