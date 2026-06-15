Hocanın, Kazakistan’ın Türkistan kentinde geçen hafta gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı ve 8. Türk Akademisi Toplantısı, Türk dünyasında eğitim, yükseköğretim ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik alınan kararları değerlendirdi.

Toplantılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte katılan Prof. Dr. Aykut Hocanın “Kurulacak olan ‘Kalite Kurulu’nda KKTC yükseköğretimi olarak uluslararası akreditasyon ve kalite süreçleri konusunda elde ettiğimiz deneyimi paylaşma olanağı bulmayı hedefliyoruz.” dedi.

KKTC’deki 23 üniversite, 106 öğrenci, 5000 akademisyenin bilgisinin kurulacak veri bankasında yer almasına yönelik çalışma yapılacağını da aktaran Prof.Dr. Aykut Hocanın, KKYC üniversitelerinin halihazırda uluslararası sıralamalarda yer aldığını aktardı. Hocanın, KKTC üniversitelerinin kurulacak olan üniversite liginde de üst sıralamalarda yer alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC üniversitelerinin verdiği diplomaların uluslararası tanınırlığı (YÖK üzerinden) ve kalite güvencesi (akreditasyonlar) aracılığıyla ortaya konmasının öğrenci akışının önünün açılması, stratejik hedefine ulaşılması yönünde önemli katkılar sağlayacağını da ifade etti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türkistan’daki temasları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte 8. Türk Akademisi Toplantısı’na da katıldı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk Akademisi’nin Türk dünyasının ortak bilimsel potansiyelini harekete geçiren önemli bir platform olduğunu belirterek, KKTC’nin bilim, araştırma ve yükseköğretim alanlarında Türk dünyasıyla bütünleşme sürecine aktif katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Hocanın, eğitim alanında alınan kararların bilimsel iş birlikleriyle desteklenmesinin, Türk dünyasında ortak bilgi üretimi ve akademik dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını da vurguladı.