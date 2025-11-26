DAÜ’den yapılan açıklamada, her yıl IEEE tarafından organize edilen ve geçen yıl 75 ülkeden 20 bin öğrencinin katıldığı uluslararası yarışmanın öğrencilerin 24 saat boyunca kodlama ve algoritma problemleri üzerinde çalıştıkları dünyanın en prestijli öğrenci yarışmalarından biri olduğu kaydedildi.

Maratona, DAÜ Mühendislik Fakültesi’nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı ve IEEE Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Rasime Uyguroğlu’nun gözetiminde, farklı fakültelerinden 54 öğrencinin oluşturduğu 21 takımla katıldığı da vurgulandı.