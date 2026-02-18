DAÜ'den verilen bilgiye göre, protokol iki üniversitenin rektörleri tarafından DAÜ Rektörlük Binası’nda imzalandı. Protokol, akademik personel ve öğrenci değişimi, ortak araştırma, bilimsel toplantı, eğitim ve araştırma alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı ve ortak diploma programlarının geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konularda proje geliştirilmesini kapsıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ'nün uluslararası bağlarını geliştirme yönünde pek çok ülkede işbirliği modelleri geliştirdiğini, Filistin ile güçlü bir bağ kurmuş olan DAÜ'nün, bu iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Protokolün iki üniversite arasında sürdürülebilir ve verimli işbirliğine giden yolda önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün 1979 yılında kurulduğunu, bugün 16 bine yakın öğrencisi ve 79 bini aşkın mezunuyla 110 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası yükseköğretim kurumu olduğunu ifade etti.

-Alsafa

Filistin Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abu Alsafa ise iki üniversite arasındaki işbirliğinin kardeşlik ve karşılıklı dayanışma temelinde gelişeceğine inandığını belirtti.

Ekonomik zorluklara rağmen araştırma ve topluma hizmet alanlarında faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Abu Alsafa, imzalanan protokolün iki üniversite arasında akademik, bilimsel ve toplumsal katkı sağlayacak uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olmasını temenni etti.