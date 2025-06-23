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DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapılan konferans, “Çatışma ve Felaket Zamanlarında Kültürel Miras” ve “Çağdaş Zamanlarda Geleneksel Mimarlık” temaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmaları, DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Moktarshani, INTBAU MT Başkan Yardımcısı ve INTBAU Kıbrıs Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile INTBAU Yönetici Direktörü Harriet Wennberg yaptı.

Hibrit formatta gerçekleştirilen konferansta; Prof. Dr. Giuseppe Amuroso, Dr. Aylin Akçabozan Taşkıran, Prof. Dr. Can Şakir Binan, Georgia Cristea ve Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu Serter davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, İtalya’nın çeşitli kentleri ile Türkiye’nin Hatay ili başta olmak üzere deprem felaketi sonrasında atılan ve atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, Romanya ve Türkiye’de kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen politikalar ve uygulamalar akademik bir bakış açısıyla tartışıldı.

Etkinlik kapsamında INTBAU Kıbrıs’ın yanı sıra INTBAU Türkiye, INTBAU Romanya, INTBAU Birleşik Krallık ve INTBAU İtalya da başkanlar düzeyinde temsil edildi.