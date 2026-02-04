DAÜ’den yapılan açıklamada, Avrupa kalite güvence kuruluşlarından biri olan FIBAA Akreditasyon ve Sertifikasyon Komitesi’nin DAÜ’de yaptığı değerlendirme toplantısı sonucunda, DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) programları kapsamındaki söz konusu iki programın uluslararası kalite standartlarını karşıladığının tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, değerlendirme heyetinin; programların müfredat yapısı, öğrenme çıktıları, akademik kadro, ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğrenci destek hizmetleri, fiziksel ve teknolojik altyapı, kalite güvence ve sürekli iyileştirme mekanizmalarını incelediği kaydedildi.

Sektör beklentileriyle uyum, uygulamalı eğitim ve mezunların istihdam edilebilirliğinin de değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, iki yıllık Ön Lisans Programı’nın 13 Nisan 2026–12 Nisan 2033, üç yıllık programın ise 30 Ocak 2025–29 Ocak 2032 tarihleri arasında geçerli olmak üzere FIBAA Kalite Mührü ile belgelendirildiği duyuruldu.

DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa T. Babagil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen başarının DAÜ’nün akademik kalitesinin yanında uygulama odaklı ve sektörle iç içe bir eğitim anlayışını benimsemesinin sonucu olduğunu belirterek, koşulsuz akreditasyonun programların uluslararası kalite ölçütlerini eksiksiz karşıladığını gösterdiğini söyledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç: “Üniversitenin kalite odaklı vizyonunun somut göstergesi”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise açıklamasında, bu başarının üniversitenin kalite odaklı vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, koşulsuz akreditasyonun DAÜ’nün eğitim-öğretimde uluslararası standartlara verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu başarı; akademik kadromuzun özverili çalışmaları, sürekli iyileştirme anlayışımız ve öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitim ortamının bir sonucudur.” dedi. Kılıç, bu tür akreditasyonların artması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.