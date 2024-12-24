23 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 14:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Karakaş, "İmkânsız diye bir şey yoktur, sadece biraz zaman alır." sözleriyle katılımcılarla başarı hikayesini paylaştı.

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı katıldı.

Söz konusu etkinlik, Karakaş’ın hayatını ve kariyerini konu alan video gösterimiyle başlayıp açılış konuşmalarıyla devam etti.

“Hepimiz İçin Çok Önemli Bir İlham Kaynağı”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Kılıç, “Türkiye'nin İlk Uzay Mühendisi ve Türkiye Yüzyılı Bilim İnsanı ünvanlarına sahip, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Uzay Mühendisi Sayın Turgay Karakaş bugün bizlere imkânsız diye bir şey olmadığına dair örnekler verecek ve kariyer yolculuğunu bizlerle paylaşacak. İmkânsız diye bir şey yoktur bu hayatta. Yeter ki hayallerinizin peşinden koşmayı, çok çalışmayı ve pes etmemeyi öğrenin. Sayın Turgay Karakaş, bugün bu konudaki en güzel örnek olarak karşımızda. Eminim ki kendisinin anlatacakları hepimiz için çok önemli bir ilham kaynağı ve gelecek yaşamımız için yol gösterici olacaktır. Üniversitemiz, öğrencilerine kaliteli eğitim verme misyonunun yanı sıra, onları çeşitli sektörlerde başarı öykülerine sahip çok değerli kişilerle bir araya getirerek, vizyonlarının gelişimine de destek olmaktadır.”dedi.

“Hepimiz Bu Ülkenin Gelişimine Katkı Sağlayacak Birer Mıhız”

Açılış konuşmasının ardından söz alan Karakaş, özgeçmişinden, hastalık sürecinden, üstün zekâ tanısı alma sürecinden ve başarılarından bahsederek DAÜ’lü öğrencilere ilham kaynağı oldu. Doğuştan gelen serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle öğrencilik hayatında çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Karakaş, hayat mücadelesinin bu süreçlerden sonra başladığını ifade etti. TÜBİTAK’taki başarılarına ve uzay mühendisliği hikâyesinin doğuşuna da değinen Karakaş, üniversite yıllarında liderliğini üstlendiği ve Türkiye’de bir ilk olan Seyir Füzesi Projesi kapsamında, "Havadan karaya, karadan denize, karadan havaya ve denizaltına kadar tüm mühimmatlarda katkılar sağladık." dedi. Karakaş konuşmasını “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit ise bir ülkenin kaderini değiştirir. Hepimiz bu ülkenin gelişimine katkı sağlayacak birer mıhız,” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

Söz konusu söyleşi Prof. Dr. Kılıç tarafından Karakaş’a gümüş tabak takdim edilmesi ve günün anısına öğrencilerle toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’a Nezaket Ziyareti Gerçekleştirildi

Söz konusu etkinlik öncesinde, Turgay Karakaş beraberindeki heyetle birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı, makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Prof. Dr. Kılıç tarafından Karakaş’a Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunuldu.