Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hayatımıza sevgiyle yön veren, sabrın ve fedakârlığın en yüce simgesi olan siz kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Anneler, hiç şüphesiz yerleri asla doldurulamayan, hayatımızın en vazgeçilmez parçalarıdır. Çocuklarını büyük bir fedakarlık, şefkat ve karşılıksız sevgi ile yetiştiren tüm gerçek anneler, hayattaki en meşakkatli görevi icra etmektedirler.

Bir toplumun temelini oluşturan, nesillerin yetişmesinde büyük bir rol üstlenen annelerimizin emeği hiçbir zaman inkar edilemez. Her türlü zorluğa göğüs gererek bizleri büyütüp yetiştiren, yanımızda oldukları süre zarfında her zaman bizleri koruyup kollayan, merhamet, hoşgörü ve sabır dolu yürekleri ile geleceğimize ışık olan anneler, sevgi, saygı ve hürmetin en büyüğünü hak etmektedirler.

Onlara olan sevgimiz, saygımız, ilgimiz yılın sadece bir günü ile sınırlı olamaz. Yılın her günü annelerimizi hatırlamalı, onlara sevgimizi ve saygımızı en içten şekilde göstererek, bizler için ne kadar değerli ve önemli olduklarını hissettirmeliyiz. Hayatını sonsuz fedakarlıklarıyla çocuklarına adayan tüm annelerin bu özel gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutlarken, ebediyete intikal eden tüm anneleri sevgi, saygı ve rahmetle anar, evlatlarını kaybetmiş olan ve onları kucaklayamamanın üzüntüsünü yaşayan annelerimize ise sabırlar dilerim. Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak, tüm annelerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ederiz.