Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için meslek yemin töreni Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlendi.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, DAÜ ile Sağlık Bilimleri Fakültesi tanıtım videosunun gösterimiyle devam etti.

Program kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri Mert Emir Gülerler ve Elfin Arcan tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Birincisi Melda Uzun, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Birincisi Malak Salem ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Birincisi Tuğçe Tak mezunlar adına konuşma yaptı.

-Malkoç

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç törende yaptığı konuşmada, toplam 386 mezunun meslek hayatına uğurlandığını belirterek, mezunların yalnızca bilgiyle değil etik değerler, vicdan ve insan sevgisiyle donatıldığını kaydetti.

Üniversitenin hedefinin yalnızca mezun vermek değil araştıran, sorgulayan, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek sağlık profesyonelleri yetiştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Malkoç, DAÜ’nün bilimsel altyapısı ve kurumsal desteğiyle bu vizyonun güçlendiğini belirtti.

Konuşmasında, Paramedik Lisans Programı’nın ilk mezunlarını vermesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Malkoç, mezunlara meslek hayatları boyunca bilimden ayrılmamaları, etik ilkelere bağlı kalmaları ve insan odaklı yaklaşımlarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, törenin, mezunlar için uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin tamamlanmasının yanı sıra sağlık alanında yeni bir döneme adım atmalarının da simgesi olduğunu belirtti.

Sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmelere de değinen Kılıç, yapay zekâ, dijital sağlık uygulamaları ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekerek, tüm bu gelişmelere rağmen insan sevgisi, vicdan, etik değerler ve şefkatin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurları olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kılıç, sağlık hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eşit ve etkin bir şekilde sunulmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Tören, Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un eşliğinde, fakülte ve yüksekokul birincilerinin anı kütüğüne isimlerini çakmaları ve hediyelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Yemin töreninin ardından mezunlar, keplerini havaya attı.